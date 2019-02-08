النظام العام.. في وجه (العاصفة)!!.. بقلم بخاري بشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> قانون (النظام العام) لم يسلم طوال السنوات الماضية من استقبال سهام النقد من (الناشطين والقانونيين)، وحتى من بعض الأئمة الذين يرون أنّ القانون لازمته جملة من الأخطاء خلال فترة التطبيق، والتي بحسب متابعاتنا لم تخضع لأي نوع من (التقييم أو التقويم) .. وكانت أعنف (انتقادات) يتلقاها قانون النظام العام تأتي من خارج الحدود، حيث تعتبر الكثير من المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان أنّ فقرات القانون ومن ثم أحكامه القضائية وكل تجربته التطبيقية فيها إخلال كبير بحقوق الإنسان، وطالبت هذه المنظمات في كثير من تقاريرها التي تقدمها أثناء نشاطها بالنظر إلى القانون واعادة تقييمه، وهي تحاول من خلال هذه المطالبات (الانتقاص) من الدين الإسلامي الحنيف، والتقليل من شأنه باعتباره (يهين) الأفراد وينتهك حريتهم.

> وأكثر مواد القانون عرضة للنقد هي مادة (الزي الفاضح) التي وجد فيها الإعلام الغربي ضالته للانتقاص من سلوك الدولة السودانية إزاء الحرية الخاصة.. بل أنّ غالب القانونيين وفقهائه كانت نظرتهم أنّ هذه المادة (معيبة) لأنها تركت مسألة تحديد (الزي الفاضح) لتقدير الشرطة أو (رجل القانون).. ومن المفترض أن تكون المواد القانونية على الاطلاق (سليمة الدلالة وقطعية المعاني)، وأيضاً نالت هذه المادة نصيباً كبيراً من حملات (التضييق) على القانون.

> الأدهى أن الجهات العدلية في البلاد لم تكن لديها ردود (مقنعة) ازاء هذه المادة الفضفاضة، الأمر الذي جعل كثيرين يتأكدون من أن المادة (معيبة) فعلاً، وتحتاج لاعادة النظر.. ومعلوم أيضاً أن (الزي الفاضح) وجد رواجاً وأصبح مادة شائعة الاستخدام لنشطاء الإعلام الغربي، وما قضية الأستاذة (لبنى أحمد حسين) ببعيدة وكانت خير مثال على هذا (التضييق)، حيث قوبلت (لبنى) من زعماء غربيين ونالت ترحيباً كبيراً في المجتمع الغربي، وبالمقابل نال السودان مزيداً من (الضغوط).

> حديث رئيس الجمهورية أمس الأول أمام قيادات الصحافة والإعلام وهجومه (العنيف وغير المسبوق) على القانون، مؤشر جديد على أنّ قانون النظام العام بات محل (مراجعة) كبيرة، ومن المتوقع أن تقوم الجهات العدلية بإعادة النظر في التشريع بكامله، خاصة أنّ انتقاد الرئيس شدّد على (سوء التطبيق) الذي لازم القانون خلال الفترة المنصرمة، وتأكيدات الرئاسة أن التطبيق اقترنت به شبهات (التشهير والابتزاز)، وهنا تكمن الخطورة بحيث يظل القانون أسيراً بالذين يقفون خلفه، وربما أدت تصرفاتهم الى الجنوح الشخصي سواء كان ابتزازاً ــ تحصيلاً مالياً في غير محله ــ أو تشهيراً بالناس دون وجه حق.. خاصة أنّ الدين الاسلامي لم يأمر بـ (التجسس) على الناس في شؤونهم الخاصة، وهو الأمر الذي ظل ملازماً لقانون النظام العام السوداني (المثير للجدل).

> هجوم رئيس الجمهورية (العنيف والكثيف) على القانون لم يكن الأول، حيث كانت للرئيس عبارات ناقدة في اجتماع المكتب القيادي الأخير للمؤتمر الوطني، وجاءت انتقادات الرئيس أمام الاعلاميين واضحة حول شبهات (الابتزاز والتشهير) في تطبيق القانون.. من هذه القراءة وربطها بما تلقاه القانون من نقد خلال السنوات الماضية، يضع أمام القيادة السياسية مهمة إجراء خطوات سريعة وفاعلة باتجاه اصلاح القانون كـ (نصوص)، مشمولة بمراجعات شاملة تقوم بـ (تنقيح) التجربة وتنظيفها من الشوائب.