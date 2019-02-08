كاااافر !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أجمل تعبير عن الهم قول الشاعر:

لو كان هماً واحداً لكُفيته…ولكنه همٌ وثانٍ وثالثُ..

> وهذا ما يحدث لنا الآن ؛ همٌ… من فوقه هم… من تحته هم… من بين يديه هم..

> وليتها كانت هموماً ثلاثة كهموم الشاعر (المحظوظ)..

> فحيثما تلفت فثمة هموم تحيط بك من كل جانب..

> وكأنما ينقصنا همٌ إضافي ليأتي خطباء الجمعة فيزيدوننا غماً على هم..

> وإمام مسجد أتحفنا – الجمعة الفائتة – بهمٍّ طغى على همومنا..

> ولا أدري من أي عهد سحيق أتى (أهل الكهف) هؤلاء ليعتلوا منابر الوعظ..

> ولا أعني عهد الإسلام الأول… وإنما عهود (جاهلية) سابقة..

> جاهلية سياسية…وثقافية… واجتماعية…ودينية، تدين فيه الجماعة بالولاء للفرد..

> فيصبح هو ربهم الأعلى… وما يُريهم إلا ما يرى..

> يقول هذا القادم من غياهب التاريخ (لا ديمقراطية…والحاكمية لله وحده)..

> يا أخي ونعم بالله، ولكن هل سيحكمنا الله بنفسه؟!…والعياذ بالله..

> أم عبر ملائكته الأطهار؟!… ويستحيل هذا طبعاً..

> إذن لابد من حاكم بشري… أها، كيف يصل هذا الحاكم للسلطة؟!..

> مع ملاحظة أن هذا الإمام ذاته كان قد قطع بحرمة الخروج على الحاكم..

> قال إن الخروج على الحاكم (حرااامٌ)… وإن ظلم..

> فبالله عليكم ماذا فعلنا في دنيانا هذي – كسودانيين – لنُبتلى بكل هذه الهموم؟!..

> ونسيت أن أقول لكم شيئاً مهماً… أو (هماً) مهماً..

> هذا الإمام ينتسب إلى جماعة تشارك في السلطة الآن… وهي مبسوطة..

> طيب، هذه السلطة خرجت على حاكم قائم..

> فهل ذاك الخروج حلال – يا شيخنا – أم هو (حرااامٌ)؟!..

> فإن كان حلالاً فلم تحريم الخروج؟!… وإن كان حراماً فلم تقاسُم (الحرام)؟!..

> ثم إن هذه السلطة (الخارجة) تتبنى الديمقراطية الآن… ولو اسماً..

> فهي إذن – وفق فهم الإمام – حكومة (كاااافرة)..

> وجماعة الإمام أيضاً (كاااافرة) – وستدخل النار – لأنها تقاسم الكافرين السلطة..

> والشيء المحير إن عدو الديمقراطية هذا أستاذٌ جامعي..

> وما لم تكن هي جامعة (بابل) فإن إدارة الجامعة تقترف (حراااماً) بيناً..

> فلا يمكن لهذا الجهل أن يُدرَّس حتى في (تكية)..

> فهي دروس ضد العصر… وضد العقل… وضد الحضارة… وضد الدين نفسه..

> نعم… حتى ديننا الإسلامي علمنا كيف نختار الحاكم..

> فشورى السقيفة علمتنا أن نختار… لا أن نرضخ لمن اختار هو أن يحكمنا قسراً..

> وما حكم أبوبكر… وعمر… وعثمان… وعلي…. إلا بالشورى..

> والشورى هي الديمقراطية… اختيار الحاكم عن طريق التصويت الحر..

> فمن يُحلل – إذن – خروجاً ويُحرم آخر فهو (خااارج)..

> ومن يقبل مشاركة السلطة مع خارج فهو (منااافق)..

> ومن يكفر بشورية الدين فهو (كااافر !!).