بوماستيك في بيت جالوص.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> الشين شين
> مهما تجمل فهو شين
> كذلك المواقف الشينة تظل شينة مهما تجملت
> ووضع الناس لها المساحيق
> والشينة منكورة
> والواضح مافاضح
> زول يضرب زول كف
> يجيك زول يقول ليك لطم المجني عليه يد الجاني بي جضمو
> ده ماكسير تلج
> ده بكون نوع من النفاق الفرعوني
> نفاق متخلف
> زي ديل أقتلوهم قبل أن يتكاثروا
> معقولة بس
> شيلة أربعين مليار من اختلسها أحدهم من أموال الشعب
> تكون هي عقوبة الاختلاس
> وهي الأفيد للدولة من سجن المختلس
> معقولة بس
> البمنع شنو ترجع الاربعين مليار
> ويرجع غيرها المسكوت عنو
> وتصادر الأملاك
> ويشنق المختلس في وسط الخرطوم
> تعبيراً عن شفافية أمة
> وصوناً لأطفال وطن من حقهم العلاج والتعليم والعيش الكريم
> قول المختلس شال أربعين مليار بس
> قعدت عندو سنين
> تظل هي نفسها الأربعين مليار مابتزيد
> ويظل المختلسين هم أنفسهم الأربعين يا علي بابا
> في أوقات كده
> السكوت أفضل كتير من الكلام المغطغط وفاضي
> لأن التاريخ يسجل
> ولايرحم
> يبقى حقو مانضيع بوماستكنا في حيط الجالوص
> جالوص نضيف ومامغطغط
> خير من خرسانات تناطح السحاب
> تنامت في غفلة من الزمان
> وبي حق الناس
> اهمالنا جعل من الأربعين مختلس أربعمية الف
> كيف لا
> والرشوة بقت حق يطالب به الناس علنا
> أيها الناس
> تستمر مبادرة جار النبي
> لاتطلي جالوصاً ببوماستيك
> ولكنها تعيد ألقاً قتله الاهمال
> أيها الناس
> تفرحنا عودة بكري وتيري
> وتجبرنا على شكر من تكبد أعباء العلاج
> ولكن السؤال
> هل بكري وتيري جاهزين..؟
> ولا في الأمر مجازفات تضر بنا وباللاعبين وبمستقبلها في الملاعب؟
> إذا الجاهزية غير مكتملة
> لاداعي لطلاء الجالوص بالبوماستيك
> المهم
> ماذا فعل المجلس في موضوع سومانا؟
> هل قام المجلس بالجهود الادارية اللازمة لإعادة سومانا
> أم ترك الأمر كعادته لمبادرة جماهيرية تحل الاشكال مالياً وأدارياً؟
> ناس مجلسنا بقوا زي ملك الأردن
> ماشغالين أي شيء
> وقاعدين ملوك بس
> يتجملون بالكرسي
> وغيرهم يكد ويعمل
> المبادارات والنفرات هي بوماستيك طلاء جالوص هذا المجلس
> النظام الأساسي متين؟
> أيها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم
> أها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> كان شفت ياوالينا
> في كلام جابوهو لينا
> قالوا البلد ناوية تزيد سعر جازولينا
> إن صح الخبر ياوالينا
> ماعصرتوا علينا؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال زيادة المحروقات حاتزيد المحروقات صدقوني
وإلى لقاء
سلك
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