بوماستيك في بيت جالوص.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> الشين شين

> مهما تجمل فهو شين

> كذلك المواقف الشينة تظل شينة مهما تجملت

> ووضع الناس لها المساحيق

> والشينة منكورة

> والواضح مافاضح

> زول يضرب زول كف

> يجيك زول يقول ليك لطم المجني عليه يد الجاني بي جضمو

> ده ماكسير تلج

> ده بكون نوع من النفاق الفرعوني

> نفاق متخلف

> زي ديل أقتلوهم قبل أن يتكاثروا

> معقولة بس

> شيلة أربعين مليار من اختلسها أحدهم من أموال الشعب

> تكون هي عقوبة الاختلاس

> وهي الأفيد للدولة من سجن المختلس

> معقولة بس

> البمنع شنو ترجع الاربعين مليار

> ويرجع غيرها المسكوت عنو

> وتصادر الأملاك

> ويشنق المختلس في وسط الخرطوم

> تعبيراً عن شفافية أمة

> وصوناً لأطفال وطن من حقهم العلاج والتعليم والعيش الكريم

> قول المختلس شال أربعين مليار بس

> قعدت عندو سنين

> تظل هي نفسها الأربعين مليار مابتزيد

> ويظل المختلسين هم أنفسهم الأربعين يا علي بابا

> في أوقات كده

> السكوت أفضل كتير من الكلام المغطغط وفاضي

> لأن التاريخ يسجل

> ولايرحم

> يبقى حقو مانضيع بوماستكنا في حيط الجالوص

> جالوص نضيف ومامغطغط

> خير من خرسانات تناطح السحاب

> تنامت في غفلة من الزمان

> وبي حق الناس

> اهمالنا جعل من الأربعين مختلس أربعمية الف

> كيف لا

> والرشوة بقت حق يطالب به الناس علنا

> أيها الناس

> تستمر مبادرة جار النبي

> لاتطلي جالوصاً ببوماستيك

> ولكنها تعيد ألقاً قتله الاهمال

> أيها الناس

> تفرحنا عودة بكري وتيري

> وتجبرنا على شكر من تكبد أعباء العلاج

> ولكن السؤال

> هل بكري وتيري جاهزين..؟

> ولا في الأمر مجازفات تضر بنا وباللاعبين وبمستقبلها في الملاعب؟

> إذا الجاهزية غير مكتملة

> لاداعي لطلاء الجالوص بالبوماستيك

> المهم

> ماذا فعل المجلس في موضوع سومانا؟

> هل قام المجلس بالجهود الادارية اللازمة لإعادة سومانا

> أم ترك الأمر كعادته لمبادرة جماهيرية تحل الاشكال مالياً وأدارياً؟

> ناس مجلسنا بقوا زي ملك الأردن

> ماشغالين أي شيء

> وقاعدين ملوك بس

> يتجملون بالكرسي

> وغيرهم يكد ويعمل

> المبادارات والنفرات هي بوماستيك طلاء جالوص هذا المجلس

> النظام الأساسي متين؟

> أيها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

> أها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> كان شفت ياوالينا

> في كلام جابوهو لينا

> قالوا البلد ناوية تزيد سعر جازولينا

> إن صح الخبر ياوالينا

> ماعصرتوا علينا؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال زيادة المحروقات حاتزيد المحروقات صدقوني

وإلى لقاء

سلك