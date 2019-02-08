الكشف عن موعد الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة في الدوري

وكالات: باج نيوز

أعلنت رابطة أندية الدوري الإسباني اليوم”الجمعة” عن موعد لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن المرحلة السادسة والعشرين من المنافسة.

وتقرر أن تلعب المباراة في الثاني من مارس المقبل على ملعب”سانتياجو برنابيو””.

وكان لقاء الذهاب الذى جمع الناديين فى شهر أكتوبر الماضى على ملعب “كامب نو“، قد حسمه البارسا بنتيجة كبيرة استقرت عند خمسة أهداف مقابل هدف.

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