مصدر: "داعش" يعدم ثلاثة أشقاء بالعراق

وقال المصدر إن "تنظيم داعش أقدم على إعدام الأشقاء الثلاثة الذين تم اختطافهم قبل يومين وكانوا حينها يبحثون عن الكمأ في ناحية المسحك شمال صلاح الدين"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".

وأفاد مصدر أمني، الأربعاء 6 فبراير 2019، باختطاف ثلاثة أشقاء من أهالي محافظة صلاح الدين من قبل مسلحين ينتمون إلى تنظيم "داعش"، وذلك خلال قيامهم برحلة للبحث عن نبات "الكمأ" شمالي المحافظة.

عناصر متخفية لـ"داعش" في العراق ومصيرهم على يد القوات العراقية

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.