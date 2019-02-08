خامنئي: شعار "الموت لأمريكا" لن يسقط من أفواه الشعب الإیراني.. ولا تثقوا في الأوروبيين

قال قائد الثورة الاسلامية اية الله على خامنئي إن حیاة النظام الأمريكي مرتبطة، على الدوام ولیس الیوم فقط، بالاعتداء على الآخرین لتحقیق مصالحه الخاصة، موضحا أن امريكا تجسد "الأعمال الشریرة"، وعندها يشتكون قائلين لماذا تطلقون شعار "الموت لأمريكا".

وأضاف، في لقاء مع قادة وكوادر القوة الجویة اليوم الجمعة "اننا نقول أولا للأمیركیین بأن (الموت لأمريكا) یعني الموت للرئيس دونالد ترامب وجون بولتون (مستشاره للامن القومي)، ومايك بومبیو (وزير خارجيته)، أي الموت لقادة أمريكا وهم هؤلاء الأفراد في الوقت الراهن" بحسب وكالةالأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع قائلا: ثانیا؛ مادامت أمريكا تقوم بممارسات خبیثة ودنیئة فان عبارة "الموت لأمريكا" لن تسقط من أفواه الشعب الأیراني.

وأوضح خامنئي "الحدیث یجری هذه الأیام حول الأوروبیین ومقترحاتهم، أن نصيحتي هی أنه لا تثقوا بهؤلاء مثل أمريكا".

وأشار إلى المظاهرات في فرنسا، قائلا: في شوارع باریس یقمعون المتظاهرین ویصیبونهم بالعمى (جراء إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع)، وحینها یطالبوننا بكل صلافة باحترام حقوق الانسان".

وتساءل موجها كلامه للأوروبيين: "هل تعرفون أنتم حقوق الإنسان حقا ؟ أنهم لم یعرفوا حقوق الإنسان لا الیوم ولا بالأمس ولا في تاریخهم".

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت في العام الماضي من الاتفاق النووي الذي كانت قد وقعت عليه مع فرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا وروسيا في عام 2015، وفرضت عقوبات على طهران.