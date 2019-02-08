بالصور.. مدينة "السقدان" بالولاية الشمالية تخرج في تظاهرات

اندلعت اليوم الجمعة تظاهرات بالسقدان بالولاية الشمالية بالسودان, مطالبين باسقاط رئيس البلاد عمر حسن احمد البشير ونظامه .

وبحسب مراسل اخبار الخليج 365365 خروج المئات بقمنطقة السقدان استجابة لدعوة المهنيين بجمعة الشهداء .

وكانت مدينة عطبرة بداية شرارة الثورة السودانية حيث اندلعت منذ ال 19 من ديسمبر العام الماضي تظاهرات بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان، احتجاجاً على أزمة الخبز وزيادة أسعاره في بعض المخابز من واحد جنيه إلى ثلاثة جنيهات.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية خانقة، تسببت في شح الوقود والخبز، صاحبتها أزمة في السيولة بالمصارف، مما خلق حالة غضب وتذمر في أوساط الشارع السوداني.