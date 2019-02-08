قتيلان و 10 مفقودين بعد انهيارات جليدية في كشمير الهندية

ذكر مسئولون اليوم الجمعة أن زوجين لقيا حتفهما وفُقد عشرة أشخاص على الأقل في انهيارات جليدية ناجمة عن تساقط الثلوج بكثافة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

وذكر نائب مفوض الشرطة، يونس مالك أن الزوجين وهما بشير قريشي، 50 عاما، وزوجته روشان جان، 45 عاما، لقيا حتفهما عندما دفن انهيار جليدي منزلهما في قرية سوناباري بمنطقة "أنانتناج" الليلة الماضية.

وأنقذ سكان محليون طفليهما. وتستمر عملية بحث عن عشرة أشخاص على الأقل، يُعتقد أنهم محاصرون وسط الثلوج بعد أن ضرب انهيار جليدي مركزا للشرطة بالقرب من نفق "جواهر" بمنطقة كولجام.

وذكر مسؤول شرطة أنه من بين المفقودين ستة رجال شرطة واثنان من أفراد الإطفاء واثنين من المحتجزين.

وقالت شرطة جامو وكشمير في تغريدة لها على موقع (تويتر) إن الرياح القوية وتراكم الثلوج يجعلان جهود الإنقاذ صعبة.

ومازال الطريق السريع الاستراتيجي الذي يمر عبر نفق جواهر ويربط بين مدينة سريناجار، عاصمة ولاية جامو وكشمير الواقعة في منطقة الهيمالايا مع باقي الهند، مغلقا اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي، بسبب الانهيارات الجليدية والأرضية.