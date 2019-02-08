عاجل.. طيران التحالف يستهدف مواقع ميليشيا الحوثي في حجة

استهدف طيران التحالف العربي، منذ قليل، مواقع ميليشيا الحوثي في مديرية كشر بمحافظة حجة، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا...

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