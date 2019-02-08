قبائل بدولة جنوب السودان تمارس السحر الأسود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” معلومات تفصيلية مثيرة حول القبائل التي تمارس السحر الأسود في دولة جنوب السودان.
ويبلغ عدد القبائل الممارسة للسحر خمس قبائل هي”الدينكا، الكوكوا، الموندراي، المورلي، واللاتوكا”.
وأظهرت نتائج استطلاعات أن بعض عشائر الدينكا في بحر الغزال ما زالت تمارس السحر الأسود عبر معتقد” باني بيث”.
وقالت الصحيفة إن السحر يقومون عبره بتأمين الوظائف، ويؤمن البعض بأن هذا المعتقد يحقق القوة الخارقة، أما قبيلة الكوكوا في غرب الجنوب يقومها سحرتها بتأمين الماشية ضد السرقات والاختطاف.
وأوضح الاستطلاع بحسب الصحيفة أن قبيلة المورلي تقوم بطقوس سحرية محددة عند القيام بالغارات.
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