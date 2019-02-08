قتلة مجرمون لايشبهوننا..بقلم مسلم مصطفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

لا شك أن الشارع السودانى بكل الوان طيفه السياسي يعيش حالة من الصدمة والحزن جراء ما حدث ويحدث هذه الايام من عنف وتقتيل من قبل كوادر النظام وكوادر الحركة الاسلامية لجماهير شعبنا المظلوم الذي صبر ثلاثون عاماً والنظام جاثم ٌ على صدره بكل آلاته القمعية والإجرامية ، إستخدم فيها النظام كل الوسائل اللا اخلاقية فى قمع الشعب وتثبيت اركان النظام ، فبلغ سوءهم فوق سوء الظن العريض ، ولكن ما يحز فى نفوسنا ويحزن قلوبنا اولئك الذين يصفقون للجريمة وهذه الوحشية التى ترتكب دون وازع دينى او اخلاقى او قِيمى ، هؤلاء لا ينظرون الى الاحداث التى نراها بنفس العدسة التى نرى بها ، ربما عدستهم اقل سمكاً مما ينبغى أن تكون لذا الرؤية عندهم غير واضحة ومغبشة ، هذا اذا احسنا فيهم الظن ، ولكن قطعاً ويقيناً لن نحسن فيهم الظن أبداً فهؤلاء يشاهدون الاحداث مثلنا تماماً ولكن على قلوبٍ أقفالها وعلى عيونهم غشاوة .

الدكتور الذى استشهد امام الناس وهو يقدم خدماته للمصابين والجرحى صدرت فى حقه اسرع محاكمة فى التاريخ بشهادة الشهود ، والرواية تقول انه خرج من احد المنازل الى المسلحين رافعاً يديه يطلب منهم الكف عن هذا العبث بأرواح الناس وأنه طبيب يقوم بإسعافهم ، فبدون أي ذرة رحمة أردوه قتيلاً بوابل من الرصاص وتركوه مضجراٌ بدمائه .

ولكن بين هذا وذاك يخرج الينا أناس لا يحملون بين ضلوعهم مثقال ذرة من الانسانية والضمير الحي ويسفهون الحدث ويلوون عنق الحقيقة ويلبسون الحق بالباطل وبقولون أن المقتول قتل ب(خرطوش) من داخل المتظاهرين وأن المتظاهرين يقتلون بعضهم لٱشعال الثورة وتهيبج الراي العام وأن الثورة تديرها أيادى خارجية و.و.و وكأن الذى قتل ليس أنسان من دم ولحم و كان من حقه أن يعيش بيننا مرفوع الراس ويعيش شبابه بالطول والعرض وكان من حق أسرته أن تفتخر بإبنها الدكتور وتعقد آمالها فيه لولا الرصاصة الخائنة الغادرة التى انهت حياته بهذه الطريقة التراجيدية التى احزنت وأبكت كل من سمع او رأي المشهد الا اولئك البشر منزوعى الرحمة وعديمى الضمير ، لم يحرك موت الطبيب فيهم شعرة ولم يرمش لهم جفن ، بل بالعكس يضحكون ويستهزئون ويشككون ،ولكن ستدور عليهم الدائرة ( وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ) .

مع تحياتى …



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