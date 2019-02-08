المغرب يستدعي سفيره من السعودية وينسحب من تحالفها في اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مسؤولون حكوميون، الخميس، أن المغرب انسحب من المشاركة في العمل العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول حكومي مغربي، اليوم، قوله إن المغرب لم يعد يشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في التحالف الذي تقوده السعودية.

وأضافت الوكالة، أن المسؤول الحكومي المغربي لم يشرح التفاصيل المتعلقة بمشاركة الجيش الملكي المغربي، أو الانسحاب من المشاركات العسكرية في اليمن.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد قال في مقابلة، الشهر الماضي، مع قناة الجزيرة الإخبارية القطرية، إن مشاركة المغرب في اليمن “تغيرت”.

كما ألمح بوريطة إلى أن الرباط لديها تحفظات جدية بشأن جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة في الدول العربية الأخرى، وسط إدانة دولية لمقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في السفارة السعودية في إسطنبول، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وقال مصدر حكومي لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية إن “المغرب رفض استقبال ولي العهد السعودي، في موقف وصفه المصدر بأنه كان “مأزقا غير عادي” للأمير الشاب.

وكشف المصدر، أيضاً، أن السلطات المغربية تحججت برفض استقبال محمد بن سلمان بـ”جدول الأعمال المزدحم” للعاهل المغربي، الملك محمد السادس.

ولوحظ قيام قناة “العربية” التلفزيونية الفضائية ببث فيلم وثائقي عن الصحراء الغربية المتنازع عليها، بعد مقابلة بوريطة مع ” الجزيرة” من أجل الدعم المزاعم بأن المغرب قام بغزوها بعد أن غادر المستعمرون الإسبان في عام 1975، فيما يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا أصيلا من أرضه.

وأضافت الوكالة، أن المغرب استدعى سفيره إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات بعد بث التقرير، وفقا لمسؤول حكومي مغربي آخر.

وأكد مسؤولان حكوميان آخران نبأ الاستدعاء لوكالة “أسوشيتد برس”، لكنهما رفضا الكشف عن هويتيهما.

القدس العربي