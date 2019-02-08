شراكة في مهب الريح

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في إطار تعليقه ورد فعله على الأوضاع الحالية المحتقنة بولاية كسلا على خلفية تعذيب ومقتل الاستاذ احمد الخير عوض الكريم وما صاحبها من تفاعلات أوضح حزب المؤتمر الشعبي موقفه بشكل بين لا لبس فيه وجاء ذلك على لسان الامين السياسي للحزب الاستاذ إدريس سليمان الذي اجمل مطالب حزبه في الآتي :

إلغاء حالة الطواريء بكسلا.

إقالة والي الولاية.

تشكيل لجنة تحقيق وليس تقصي حقائق وإحتيال سياسي.

إقالة مدير شرطة كسلا لشهادته الزور وهو غير مؤتمن على سير التحقيقات.

نلاحظ أن هذه المطالب تركز بشكل أساسي على تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن واقعة تعذيب واغتيال الاستاذ احمد الخير (قيل إنه من أعضاء الحزب) ، وتم تصويب الاتهام بشكل تام على الوالي وإدارة الشرطة وجهاز الأمن وهذا يعني أن حزب المؤتمر الشعبي – خاصة في الولاية – سيمضي الى النهاية في مطالبه إذ أن تحديد هذا السقف العالي وتسمية شاغلي المناصب الدستورية العليا والقيادات الأمنية باسمائهم وتحديد اوصافهم بدقة سيجعل الحزب في امتحان وتحد مع أهله ومجتمعه فالدعوة لإقالة الوالي ومدير الشرطة واتهام الاخير بتزوير الحقائق ووصفه بغير المؤتمن هذا الأمر سيجعل كسلا والمتعاطفين معها من محبي العدالة والحرية والحقوق سيجعلهم في صف المؤتمر الشعبي والمطالبين بالقصاص من قتلة الاستاذ احمد الخير .

طلب المؤتمر الشعبي بتشكيل لجنة تحقيق وليس تقصي حقائق يعني أنهم في الحزب مقتنعون بكذب الأجهزة الرسمية وتغييبها الحقائق وان مايتم من تشكيل لجان والعهد إليها بالتقصي ليس إلا تضييعا للوقت وذرا للرماد في العيون.

المؤتمر الشعبي بهذا القول الحاد إنما يضع كل شراكته مع الحزب الحاكم في مهب الريح فما الذي يمكن أن تفضي إليه قادمات الايام ؟ الله تعالي ورسوله اعلم.

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