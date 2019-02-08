تعليقات علي لقاء الرئيس بالاعلاميين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

التقي السيد رئيس الجمهورية مساء الأربعاء ببيت الضيافة بعض رؤساء تحرير الصحف وتبادل الطرفان الحديث واكدا علي ضرورة العمل على حل مشاكل البلد ومنع الاحتقان وكل ما يؤدي إليه .

السيد رئيس اتحاد الصحفيين الاستاذ الصادق الرزيقي أشار إلي ضرورة إلغاء الرقابة علي الصحف وتحدث عن أهمية إتاحة المجال للاعلاميبن ليمارسوا عملهم في جو ديموقراطي بعيدا عن أجواء التوتر التي تقود البلد الي المزيد من التسظي والتشرذم .

وتحدث آخرون من رؤساء الصحف وأكدوا علي أهمية إرساء قيم الحوار والسعي لاعتماد السلم ورفض العنف.

متحدثون آخرون مضوا علي نسق الرزيقي وساروا علي دربه في تأكيدهم علي أهمية حل المشاكل وعلاج الأسباب التي قادت الي هذا الوضع .

السيد رئيس الجمهورية استمع الي المتحدثين وعقب عليهم مؤكدا حق المتظاهرين في الاحتجاج والمطالبة بالاصلاح مقرا بأن هناك مشاكل لابد من علاجها مشيرا إلي حجم الضغوط والتحديات الكبري التي تواجه البلد وضرب مثالا بأزمة توفر النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات الوارد مبينا أن انفصال الجنوب قد افقد البلد معظم دخلها من العملات الصعبة وقال إننا الان نحتاج سنويا الي أحد عشر مليار دولار بينما نستطيع فقط توفير أربعة منها مطالبا بضرورة تفهم ذلك والصبر علي المعالجة .

انتهي عرضنا للخبر وقد استفدنا في ذلك من مواقع إخبارية حكومية (سونا) وبعض صفحات التواصل الاجتماعي ولن نطيل الوقوف مع الرئيس ولا ضيوفه فقط نحب أن نسأل الصادق الرزيقي وزملاءه هل سألتم الرئيس عن وصف المحتجين بالخونة والعملاء وشذاذ الآفاق ؟ هل سجلتم اعتراضا واضحا لا لبس فيه علي العنف المفرط تجاه المتظاهرين وصولا إلي جريمة خشم القربة النكراء التي لن يمحو عارها وشنارها اي فعل سواء اعتذار أو حتي قبض علي المجرمين ومحاكمتهم ؟ هل اعترضتم علي اعتقال الشباب والحرائر فقط لأنهم صدعوا برأيهم وجهروا برفضهم استمرار الرئيس؟

وللسيد الرئيس نقول كفوا ياسيادتك عن ترديد مقولة أن للمتظاهرين الحق في الاحتجاجات ثم يكون عسكرك بالمرصاد للسلميين وهذا لايليق بمن يحترم كلمته فلا تجعل جندك يحرجونك ، أما حديثك عن النقص الحاد في النقد الأجنبي فلن نقبله ولن نتغهمه إذ أن ما جري وادي الي فقدان بلدنا هذه النسبة الكبيرة من العملات الأجنبية هو نتيجة فعلكم ، ولم نسالكم اين اضعتم كل هذه الأموال طوال الفترة التي كانت تأتي فيها – ولنا الحق أن نسالكم ونحاسبكم بل ونحاكمكم – فلا تحدثونا عن هذا النقص ، ثم ماهو دوركم كحكومة ان لم تتصدوا للمشاكل وتحلوها ؟ ان كانت الحلول صعبة برأيكم فاذهبوا غير مأسوف عليكم .