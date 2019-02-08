عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 8 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة أخبار اليوم:

النيابة العامة : إصابات وكدمات متفرقة سبب وفاة معلم خشم القربة .

وصول لجنة جهاز الامن للتحقيق في احداث وفاة الاستاذ احمد الخير ووالي ولاية كسلا يؤكد المحاسبة وعدم التهاون .

الاتحاد العالمي لعماء المسلمين يعرض وساطته لحل الأزمة السودانية .

رئيس الجمهورية : الحكومة بذلت جهودا غير مسبوقة لتعزيز الامن والاستقرار بالبلاد .

صحيفة الوطن:

النيابة: المعلم “أحمد الخير” توفي نتيجة للإصابة بآلة حادة

البشير: جهات معادية مولت التغطية الإعلامية للإحتجاجات

“المركزي” يقر بقصور في التوعية بالعلامات التأمينية للعملة

الغرامة “50” ألف جنيه لبائعي الخبز خارج المخابز بمدني

المنتخب السوداني يحافظ على المركز 127 في تصنيف الفيفا

الانتباهة

معلومات تفصيلية عن القبائل الممارسة للسحر الأسود بالجنوب

عصابات تشترط إطلاق متهمي”شقة شمبات” مقابل الإفراج عن”6″ سودانيين بليبيا

ضرار: هذه شروط مشاركة أي حزب في الانتخابات

ضوابط جديدة لاستغلال الـ”10%” من حصائل الصادر بالبنوك للدواء

الأخبار

الشعبي يتبنى مبادرة سياسية لاحتواء الأزمة

توقف حركة الصادر لأكثر من أسبوعين

الكرملين: لا يوجد تفاوض مع أمريكا بشأن فنزويلا

المركزي يضع ضوابط جديدة بشأن استيراد الأدوية

الصيحة

البشير: جهات موّلت الحملة الإعلامية لمساندة الاحتجاجات

النيابة: إصابات وكدمات أدت إلى وفاة معلم”خشم القربة”

“الدعم السريع” تتبنى علاج الأطفال فاقدي السند بدار المايقوما

النفط: ازمة الوقود إلى زوال ونسد الفجوة بالاستيراد

ضوابط لتنفيذ الـ”10″ من حصيلة الصادر المخصصة لاستيراد الأدوية

السوداني

المركزي: نضخ كميات كبيرة من الأموال و”الناس بتخزن في البيوت”

الشعبي يطالب بإقالة والي كسلا ومدير شرطة الولاية

اتجاه لمساءلة وزراء بسبب تلف محاصيل بالقضارف

الاتحاد الأفريقي: السودان أصبح لديه خبرة وتجربة في تحقيق السلام

الأمن: لن نتهاون في محاسبة المتورطين في حادثة”معلم خشم القربة”

المجهر السياسي

الحكم بالإعدام شنقًا على قاتل زميله طعنًا بحدائق الرياض

المؤتمر الشعبي يطالب بإقالة والي كسلا ومدير شرطة الولاية

مشار يأمر قواته بوقف جرائم العنف الجنسي

معتز موسى: سودان ما قبل الحوار الوطني يختلف عما بعده

آخر لحظة

النيابة: وفاة” المعلم” جراء الإصابة بآلة حادة

تفاصيل محاكمة مسؤول متهم بالاختلاس

البشير: جهات معادية موّلت الحملة الإعلامية للاحتجاجات

“5” آلاف مجاهد بالخرطوم لـ”صد” المهددات

مصرع وإصابة”17″ إثر اصطدام قطار بشاحنة

السلطات تفرق احتجاجات في الخرطوم

التيار

النيابة العامة تعلن نتائج التحقيق في قضية المعلم

جهاز الأمن: لن نتهاون في محاسبة المتورطين

وفاة طفل جراء نقص الأوكسجين في مستشفى كوستي

البشير يتهم جهات معادية بتمويل الحملة الإعلامية للاحتجاجات