عصابات تشترط إطلاق متهمي (شقة شمبات) مقابل الإفراج عن (6) سودانيين بليبيا

رهنت عصابات ليبية إطلاق سراح (6) سودانيين من جملة (8) احتجزتهم مطلع العام الحالي بإطلاق سراح الليبيين الثلاثة المتهمين بمقتل (3) سودانيين في قضية شقة شمبات” يونيو الماضي.
وكشف أحد ذوي السودانيين المعتقلين بليبا حسب صحيفة الانتباهة، عن إطلاق سراح اثنين من المعتقلين الأيام الماضية دون المطالبة بدفع مبالغ مالية، وأشار إلى أن العصابات الليبية رهنت مصير الستة الآخرين بإطلاق سراح المواطنين الليبيين المتهمين بمقتل سودانيين بشمبات.
بالمقابل شكل البرلمان لجنة برئاسة العضو علي الحسن لزيارة مطلقي السراح الـ(2) بإحدى قرى محلية المناقل بولاية الجزيرة للوقوف على وضعهم الصحي عقب إطلاق سراحهم ومعرفة معلومات حول بقية المعتقلين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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