المركزي: دخول ماكينات لفحص العملات غير مطابقة للمواصفات

أعلن بنك السودان المركزي، عن دخول ماكينات لفحص سلامة العملات من “التزييف” غير مطابقة للمواصفات إلى السوق السوداني، وانتقد فتح الأسواق لاستيرادها بهذه الكيفية، وأشار إلى انخداع بعض البنوك بتلك الماكينات المستوردة من دولة آسيوية لم يسمها.

وكشف مدير إدارة الإصدار ببنك السودان المركزي أحمد أمين، خلال مخاطبته افتتاحية ورشة العلامات التأمينية للفئات الجديدة باتحاد المصارف حسب صحيفة السوداني أمس، عن تكوين لجنة لتحديد المواصفات المطلوبة لماكينات الكشف إضافة لإطلاق حملة شاملة لكل ولايات السودان خلال الفترة المقبلة لرصد ماكينات كشف التزييف. وقال إن كثيراً من الشركات لا تلتزم بالمعايير الخاصة بسلامة الماكينات، وأقر بتقصير البنك المركزي في التوعية الجماهيرية بالعلامات التأمينية للعملة تحسباً للوقوع في عمليات تزوير أو تزييف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)