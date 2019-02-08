رئيس برشلونة: نيمار لن يعود إلى برشلونة

شهاب محمد - الخرطوم - نيمار

الخليج 365 :

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه لا يعتبر نفسه شخصاً مناهضاً لغريم ناديه التاريخي ريال مدريد، بل مشجعا مخلصا للنادي الكتالوني، نافيا في الوقت نفسه أن تكون لديه معلومات مؤكدة حول احتمالات مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الناديين الكبيرين مساء اليوم الأربعاء.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “آس” الإسبانية: لست مناهضا لريال مدريد، إننى مشجع مخلص لبرشلونة وأحب هذا النادي.

وفي معرض رده على سؤال عن احتمالات مشاركة ميسي في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، أجاب بارتوميو قائلا: هذا السؤال يجب أن يتم توجيهه للمدرب، ما أتمناه هو أن نشاهد مباراة كبيرة.

وأضاف: لم أتحدث مع المدرب فالفيردي ولا أعتقد أنه يشعر بالضغط، عملت مع الكثير من المدربين وهم يتمتعون هنا بالحرية دائما.

وأكد بارتوميو أن هناك علاقة احترام متبادل بين برشلونة وريال مدريد، مشيراً إلى أن هذا لن يمنعه من التعاقد مع أي لاعب يرغب في الرحيل عن نادي العاصمة الإسبانية.

واستطرد بارتوميو قائلا: إذا كان هناك لاعب يرغب في الرحيل عن ريال مدريد فإنني أريد أن أتعاقد معه بالطبع، ليس هناك اتفاقيات، ولكن هذه الحالة لم تحدث منذ أن جئت في 2010.

وعن احتمالات تعاقد برشلونة مع ايسكو الأركون، نجم ريال مدريد، الذي بات رحيله عن الأخير وشيكا، تحدث بارتوميو قائلا: إذا طلبوا مني التعاقد مع لاعب معين سأتحدث مع ريال مدريد أولا، ولكن هذا لم يحدث أبدا.

وتطرق بارتوميو إلى الحديث عن قضية عودة نيمار لصفوف برشلونة مرة أخرى، حيث نفى أن يكون اللاعب أو والده قد تحدثا معه في هذا الأمر، مؤكدا أن هذه القصة مختلقة ولا تعدو كونها شائعة .

واختتم رئيس برشلونة قائلا: لم يتصل بي أحد أبدا من أجل العودة، لا اللاعب ولا والده، إنها مجرد شائعات، ولكن الحقيقة هي أنه لم يتصل بي أبدا، لقد قابلته وتحدثنا عن كرة القدم، نيمار لاعب استثنائي وموهوب، ولعب بشكل جيد هنا، إذا تحدثنا عن المشروعات الرياضية لبرشلونة فقد اتخذ النادي قرارات وتعاقدنا مع كوتينيو وديمبلي، تعاقدنا مع لاعبين أصغر سنا.