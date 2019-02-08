بنك السودان المركزي يكشف انتشار ماكينات غير مطابقة للكشف عن تزييف العملات

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

ية أقر بنك السودان المركزي، يوم الخميس، بإنتشار ماكينات غير مطابقة للمواصفات وتستخدم لفحص سلامة العملات النقدية من عمليات التزييف في الأسواق.

وأصدر البنك المركزي نهاية الشهر المنصرم عملات ورقية جديدة من فئة 100 – 200 جنيهاً.

وكشف مدير إدارة الإصدار ببنك السودان، أحمد أمين، خلال مخاطبته افتتاحية ورشة العلامات التأمينية للفئات الجديدة باتحاد المصارف، عن تحدٍ يواجههم فيما يتعلق بوجود ماكينات لكشف التزييف في السوق السودانية دون أن تكون مطابقة للمواصفات وقد تنخدع بها بعض البنوك .

وانتقد فتح الأسواق لاستيرادها بهذه الكيفية مع تنويهه إلى أن بعضها يستورد من دولة أسيوية.

وأعلن تكوين لجنة من البنك المركزي لهذه الماكينات لتحديد المواصفات المطلوبة .

وكشف عن حملة شاملة لكل ولايات السودان لرصد ماكينات كشف التزييف وقال إن كثير من الشركات لا تلتزم بالمعايير الخاصة بسلامة الماكينات.

وأقر أمين بتقصير المركزي في التوعية الجماهيرية بالعلامات التأمينية للعملة تحسبا للوقوع في عمليات تزوير او تزييف.

وقال إن “غالبية الجمهور يجهل العلامات التأمينية للعملة “لافتا إلى أن البعض يرى أن بعض العلامات التأمينية تحمي بنسبة 15% من مخاطر التزوير والتزييف.

وأكد على أنها خط الدفاع الأول للحد من التزييف والتزوير موضحاً أن التزييف والتزوير أصبح مهدداً امنياً لكثير من الدول وتستخدم كوسيلة لمحاربة دولة لهدم اقتصادها .