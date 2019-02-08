بوادر أزمة البنزين تعاود الظهور في محطات الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اصطفت عشرات المركبات أمام بعض محطات الوقود للتزود بالبنزين بعد تجدد الأزمة مرة أخرى في العاصمة الخرطوم.

وكشفت جولة لـ(باج نيوز) (الخميس) عن وقوف عشرات المركبات أمام محطات الوقود للبحث عن البنزين في وقت أغلقت محطات أخرى أبوابها.

وأبدى عدد من أصحاب المركبات استيائهم من تجدد الأزمة مرة أخرى، وفي أوقات متقاربة، متهمين الجهات الاقتصادية في عدم إيجاد حلول جذرية.

إلا أن وزارة وزارة النفط والغاز والمعادن أكدت اهتمامها المتواصل وحرصها التام على انسياب المنتجات البترولية والعمل على توفيرها قبل وقتٍ كافٍ من خلال جدولة وصول بواخر الوقود على مدى زمني طويل ، بالإضافة إلى متابعة استمرار عمليات التكرير بمصفاة الخرطوم .

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن انسياب تدفق المنتجات البتروليه في تحسن مضطرد وذلك على ضوء حزمة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتضامن مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ويعاني السودان من تجدد أزمات الخبز والطحين والوقود والأوراق النقدية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 60 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.

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