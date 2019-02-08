الأخبار: الشعبي يتبنى مبادرة سياسية لاحتواء الاحتجاجات

الخرطوم: باج نيوز

كشف حزب المؤتمر الشعبي عن ترتيبه لطرح مبادرة مشروع سياسي لأجل انقاذ الوضع المأزوم بالبلاد والذي نتج عنه احتجاجات منذ أكثر من شهر، قائلا إن المبادرة من شأنها أن تزيل الاحتقان بين الحكومة والمحتجين.

وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان في تصريحات لصحيفة الأخبار الصادرة اليوم”الجمعة” إن المبادرة تمت صياغتها، والآن تحت التمحيص تمهيدًا لطرحها على كافة القوى السياسية حتى لا تخرج إلى العلن منقوصة حسب قوله.

وأردف” لأننا لا نعتبرها ملكًا للشعبي وحده وإنما هي مشروع سياسي ضخم لتحقيق انفراج لجملة الأزمات التي تمر بها البلاد”.

وأضاف” لسنا على عجل كما أننا لا نفرط”

وأكّد سليمان أن الأمين العام للشعبي علي الحاج التقى بسياسيين معارضين وناشطين سياسيين في برلين بألمانيا وأضاف” تفاكر معهم فقط ولكنه لم يبلغهم بقرارات قاطعة تمثل الحزب أو يبلغهم بموقف الحزب من الحكومة أو المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

وقال إنهم يحترمون كل المبادرات التي تقدمت بها المعارضة بالداخل والخارج وأساتذة جامعة الخرطوم، معتبرًا أياها ظاهرة صحية.

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