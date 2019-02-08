عناوين الصحف السودانية الصادرة الجمعة 08 فبراير 2019م

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والي الولاية يتراس الاجتماع التنسيقي لمجلس امناء صندوق تخفيف اعباء المعيشة بالولاية ويتكفل بدعم الصندوق بمبلغ خمسة مليون جنيه كدفعة اولى .
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يطلع علي سير العمل بادارة الحج والعمرة بالولاية خلال الفترة الماضية بالاضافة الي الترتيبات لحج العام 1440 هجرية .
- وزير الانتاج والموارد الاقتصادية يؤكد اهتمامه بالاستثمار وتبسيط الاجراءات للمستثمرين
- وزير التربية والتوجيه يؤكد مضى الوزارة لبناء الداخليات والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير وجبات لتلك الداخليات
- وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية يعلن عن دعمه اللامحدود للرياضة وذلك ولدورها الفعال في تنمية المجتمع والنهوض به
صحيفة الوطن:
- النيابة: المعلم "أحمد الخير" توفي نتيجة للإصابة بآلة حادة
- البشير: جهات معادية مولت التغطية الإعلامية للإحتجاجات
- "المركزي" يقر بقصور في التوعية بالعلامات التأمينية للعملة
- الغرامة "50" ألف جنيه لبائعي الخبز خارج المخابز بمدني
- المنتخب السوداني يحافظ على المركز 127 في تصنيف الفيفا
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- النيابةتتسلم التقرير النهائي بشأن وفاةمعلم خشم القربة
- البشير يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية للحوار الوطني
- كبر يلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجية الرواندي
- تشريعي الخرطوم يجيز أداء البنى التحتية
- المركزي:يخصص 10% من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية
- البرلمان يطلع على ترتيبات مؤتمر الإيقاد
- نائبا رئيس القضاء يؤديان القسم
- الشعبي: الانسحاب من الحكومة قرار الهيئة القيادية
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- الإتحاد الأفريقي: السودان أصبح لديه خبرة وتجربة في تحقيق السلام
- آلية "صناع السوق" تبقي على سعر الدولار في (47,5) جنيهاً
- اليونسيف تتبني بناء تسع مدارس بشرق دارفور
- شمال كردفان تستضيف ورشة حزام الصمغ العربي
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- اللجنة العليا للدفع الإلكتروني تطلق مبادرة تهدف لتفعيل عمليات البيع والشراء بواسطة الدفع الإلكتروني
- الأمين الاجتماعي لإتحاد الصحفين السودانين تدعو لتأهيل وتدريب الصحفيات لاداء الرساله الاعلامية على الوجه الأكمل
- الهادى محمد علي يشدد على أهمية إنارة كافة القطاعات السكنية بالأحياء المختلفه بمدينة بورتسودان والمناطق الريفية
- والى البحر الأحمر يعقد إجتماعاً يطلع من خلاله على سير العمل بمشروعات المياه بالولاية فى القطاعات المختلفه
- ولاية البحر الأحمر تستضيف الجمعية العمومية لإتحاد كرة القدم السوداني التى ستنعقد ببورتسودان فى مطلع مارس المقبل
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي غرب دارفور حسين يس حمد ولجنة أمن الولاية يقفون علي الاوضاع الامنية بمحلية جبل مون
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الوالي بالإنابة محمد ابراهيم شرف الدين يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستقبال مساعد رئيس الجمهورية
- المركز القومي للانتاج الاعلامي ينظم منبره الاعلامي الدوري واستضاف فيه مدير ديوان الزكاة قطاع الجنينة ورئيس اللجان القاعدية وممثل الغرفة التجارية
- مدير ديوان الزكاة قطاع الجنينة فتحي محمد الحاج نستهدف عشرة الف اسرة لاخراجها من دائرة الفقر ونركز علي الشباب
- رئيس اللجان القاعدية : لجان الزكاة القاعدية يتم اختيارها وفق معاير وشروط
- ممثل الغرفة التجارية : سندعم الزكاة لثقتنا ان الاموال تذهب لمن يستحقها
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والى ولاية النيل الابيض الدكتور ابوالقاسم الأمين بركة يخاطب الاحتفال بيوم الحقل الذي اقامته محطة البحوث الزراعية بالولاية بمنطقة القراصة بمحلية القطينة
- وزير التربية والتوجية بالنيل الابيض يلتقي مدير ادارة المشروعات بمنظمة يستبشرون الخيرية الطوعية العاملة في مجال تشييد المساجد
- معتمد محلية تندلتى يؤكد ان المحليه تبذل جهود مقدره لمجابهة فصل الصيف
- انطلاقة الورشه التدريبيه لصناعة الطوب المضغوط بمحلية الجبلين
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان يزور قرية شقادي بمحلية الميرم ويؤكد إلتزامه بتوفير مياه الشرب للمواطنين
ـ مجلس الولاية التشريعي ووزارة التربية والتوجيه يبحثان مجمل قضايا التعليم
ـ الامين العام لحزب الأمة الفدرالي بالبلاد وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية يجدد العزم على المضي قدماً في تنفيذ برامج حكومة الوفاق
أخبار قناة الملاعب
- الهلال العاصمي في ضيافة الرابطة كوستي عصر اليوم باستاد كوستي
- حي العرب يستعد للقاء الهلال كادوقلي
- الدرجة الوسيطة: كوبر البحراوي ينتصر على أرتدي دنقلا بهدفين باستاد دنقلا
- المريخ كوستي و الأهلي مدني يتعادلان بهدف لكل باستاد كوستي
شبكة الشروق نت
- لجنة التحقيقات: "المعلم أحمد خير" توفي نتيجة للضرب بآلة حادة
- البشير: معادو السودان قدموا تمويلاً كبيراً للتغطية الإعلامية المسانِدة للاحتجاجات
- الأمن: لن نتهاون في محاسبة المتورطين في مقتل المعلم "أحمد الخير"
- نائب الرئيس يتوجه إلى رواندا
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- مجلس الوزراء يناقش مخرجات زيارة رئيس الجمهورية وترتيبات انطلاقة المرحلة المقبلة
- اعضاء حكومة الولاية يؤكدون جاهزيتهم للمضي قدماً في مشروعات التنمية المستدامة لخدمة مواطن الولاية وعرفاناً لاستجابة القيادة العليا لمطلوبات الولاية
- مجلس الوزاراء يناقش استئناف الدراسة بمدارس الولاية لمرحلتي الاساس والثانوي
- وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية يؤكد تطبيق قانون ختان الاناث في كافة المجتمعات
- معتمد شيكان بالولاية يؤكد دعمه لرعاية البرنامج التنموية بالريف
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية : الحكومة بذلت جهوداً غير مسبوقة لتعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد
- نائب رئيس الجمهورية يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الرواندي
- اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تجري تقيما لسير تنفيذ التوصيات
- النيابةتتسلم التقرير النهائي بشأن وفاةمعلم خشم القربة
- المركزي:يخصص 10% من حصائل الصادر لاستيراد الأدوية
صحيفة أخبار اليوم:
- النيابة العامة : إصابات وكدمات متفرقة سبب وفاة معلم خشم القربة .
- وصول لجنة جهاز الامن للتحقيق في احداث وفاة الاستاذ احمد الخير ووالي ولاية كسلا يؤكد المحاسبة وعدم التهاون .
- الاتحاد العالمي لعماء المسلمين يعرض وساطته لحل الأزمة السودانية .
- رئيس الجمهورية : الحكومة بذلت جهودا غير مسبوقة لتعزيز الامن والاستقرار بالبلاد .
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السودانية الصادرة الجمعة 08 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.