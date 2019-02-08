شطبت محكمة النظام العام بالشرقى امس الخميس (7 فبراير 2019م) بلاغاً تحت المادتين 77 و69 من القانون الجنائى فى مواجهة 64 متهماً، ولقد كانت هيئة الاتهام مكونه من إنعام، ومنتصر حمد، وحاتم خورشيد، ولفيف من المحامين والمحاميات الذين تصدوا للدفاع عن المتهمين في البلاغ المفتوح ضدهم .
وقد تم شطب البلاغ نسبة لغياب الشاكي، وعدم ظهوره امام المحكمة، ويظهر في الكشف الموضح أسماء بعض المتهمين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة التحرير
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالاسماء محكمة النظام العام تشطب بلاغاً ضد 64 متهماً لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.