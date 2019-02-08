شاهد بالاسماء محكمة النظام العام تشطب بلاغاً ضد 64 متهماً لهذا السبب

شطبت محكمة النظام العام بالشرقى امس الخميس (7 فبراير 2019م) بلاغاً تحت المادتين 77 و69 من القانون الجنائى فى مواجهة 64 متهماً، ولقد كانت هيئة الاتهام مكونه من إنعام، ومنتصر حمد، وحاتم خورشيد، ولفيف من المحامين والمحاميات الذين تصدوا للدفاع عن المتهمين في البلاغ المفتوح ضدهم .

وقد تم شطب البلاغ نسبة لغياب الشاكي، وعدم ظهوره امام المحكمة، ويظهر في الكشف الموضح أسماء بعض المتهمين.

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