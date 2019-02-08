موريتانيا: البنك الدولى سيقدم 30 مليون دولار لدعم الموازنة

قال وزير الإقتصاد الموريتانى المختار ولد اجاى، أن البنك الدولى سيقدم ثلاثين مليون دولار لبلاده فى شهر أبريل القادم ضمن دعم الموازنة.

وأضاف ولد اجاى ـ خلال مؤتمر صحفى مساء الخميس، فى نواكشوط للتعليق على إنشاء المجلس الأعلى لتحسين مناخ الأعمال فى بلاده ـ أن البنك الدولى قرر منح بلاده تسعين مليون دولار للفترة من 2019 الى 2021 ، ستكون هبة على موارد الموازنة خلال هذه السنوات، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى والبالغة ثلاثين مليون دولار سيتم تسلمها فى شهر أبريل القادم.

وقال إن الاصلاحات التى ستواكب هذا الدعم تشمل ثلاثة هداف الأول تسهيل العدالة التجارية والثانى العبور الى الانترنت السريع ، والثالث يتعلق بالتكوين المهنى والتعليم.

وأضاف أن المجلس الأعلى لتحسين مناخ الأعمال ، الذى سيرأسه رئيس الوزراء ، يهدف الى تحسين قطاع الأعمال والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ، وسيجتمع أربع مرات فى السنة ، وسيشرف سنويا على إعداد وتنفيذ خارطة طريق ، وسيعنى بمراقبة كل العراقيل المطروحة أمام القطاع الخاص، بالإضافة الى أنه يعمل على أن يكون البلد جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.