خاص.. كواليس ما دار بين تركي آل الشيخ ورئيس الزمالك في جلسة النادي

كشف مصدر لـ"اخبار الخليج 365"، كواليس الجلسة التي جمعت بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مع رئيس الزمالك في مكتب الأخير.

وقال أحد الأشخاص الذين تواجدوا في الجلسة:" أن تركي آل الشيخ قال لرئيس الزمالك أن زيارته اليوم للزمالك بصفته كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، وأنه سيدعم ما ينقص النادي".

ورد رئيس الزمالك:" يكفينا دعمك سابقا ويكفينا زيارتك للنادي ".

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع تركي آل الشيخ بعد قليل في مقر القلعة البيضاء.

تركي آل الشيخ يفتتح المبني الاجتماعي الجديد بالزمالك

افتتح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، المبني الاجتماعي الجديد في نادي الزمالك مساء اليوم.