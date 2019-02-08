تركي آل الشيخ يفتتح المبني الاجتماعي الجديد بالزمالك

افتتح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، المبني الاجتماعي الجديد في نادي الزمالك مساء اليوم.

وتفقد تركي آل الشيخ مع رئيس نادي الزمالك المسجد الجديد بمقر النادي كما تفقد رئيس القلعة البيضاء وتركي آل الشيخ المنشآت التي لا تزال تحت الانشاء في النادي.

جلسة مُغلقة بين تركي آل الشيخ ومجلس الزمالك

يعقد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، جلسة مغلقة مع مجلس إدارة نادي الزمالك وذلك عقب وصوله النادي اليوم الخميس.

ويحضر الجلسة المغلقة مع تركي آل الشيخ ومجلس الزمالك كل من، أمير مرتضي المشرف العام على الكرة بالنادي، و سليمان وهدان وإيهاب الخولي وصلاح حسب الله أعضاء مجلس النواب.

ووصل "آل الشيخ" لمقر النادي الزمالك منذ قليل وذلك في إطار زيارته للقلعة البيضاء، وكان في استقباله مجلس إدارة الزمالك، وتم استقباله بأعلام مصر والسعودية والنشيد الوطني السعودي.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع تركي آل الشيخ بعد قليل في مقر القلعة البيضاء.