تركي آل الشيخ: رامون دياز أغلى مدرب في إفريقيا

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أن رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، أغلى مدرب في قارة إفريقيا. وقال "آل الشيخ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " رامون دياز صديق لي ومدرب ذكي ومميز، وطلب مني خوض تجربة لمدة 6 أشهر مع بيراميدز مع وجود بند بتمديد التعاقد لمدة عام آخر، وذلك بسبب اختلاف البيئة التدريبية". وأضاف: "رامون دياز مدرب بفكر وإدارة جديدة ونتمني له التوفيق".

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