تركي آل الشيخ: مستعد للتعاون مع أي مجلس جديد للأهلي

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أنه يحب النادي الأهلي كـ"كيان"، وخلافه مع مجلس إدارة النادي الحالي. وقال "آل الشيخ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " خلافي مع إدارة الأهلي الحالية ، وأحب النادي كـ"كيان" ولا يوجد أي مشكلة مع الاهلي بعيدًا عن المجلس". وأضاف: " مستعد للتعاون مع أي مجلس إدارة جديد للأهلي". وواصل: " كنت سأتعاون مع الزمالك سواء في وجود رئيسه الحالي أو في حالة عدم وجوده، ولكن في وجود الرئيس الحالي وما تجمعني به من علاقة طيبة التعاون أصبح أكبر".

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