آل الشيخ: فضلت الاستثمار بمصر.. وهدفي تواجد بيراميدز في أوروبا

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، أن هدفه تواجد بيراميدز في أوروبا خلال المرحلة القادمة.
وأضاف "آل الشيخ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " كان لدي فرص للإستثمار في العديد من بلدان العالم، ولكنني فضلت الاستثمار في مصر".
وعن تكرار تجربة بيراميدز مع أندية أخري قال: " بالفعل تلقيت عرضين لشراء ناديين مصريين منهما نادي الترسانة، ونادي آخر متواجد بالدوري الممتاز في الموسم الحالي".
وأضاف: " نعمل في منظومة بيراميدز أن يكون للنادي تواجد في أوروبا خلال المرحلة القادمة، عبر شراء أحد الأندية الأوروبية".
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