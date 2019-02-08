أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية ، الجريمة الإرهابية التى أسفرت عن مقتل مدير ميناء بوصاصو فى منطقة بونتلاند بالصومال الذى تديره شركة موانئ "بى آند أو" المملوكة لموانئء دبي والتابعة لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأكد بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أوردته وكالة الأنباء الإماراتية / وام / اليوم الخميس ، أن الوزارة تتابع التحقيق الحالي وطالبت الحكومة المحلية في منطقة بونتلاند في الصومال بتوفير الحماية اللازمة للميناء والعاملين به حرصا علي الاستثمارات التي تصب في صالح الشعب الصومالي .

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف و الإرهاب أيا كان مصدره ومنطلقاته ، مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة خطر التطرف الذي يهدد أمن واستقرار الدول كافة.

وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعازيها لأسرة بول أنتوني فورموزا وزملائه و العاملين في الميناء.



كانت هذه تفاصيل خبر هذا قالته الإمارات عن استهدف مدير ميناء بوصاصو الصومالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.