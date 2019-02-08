هل تنام لأكثر من 8 ساعات يومياً؟ إقرأ هذا الخبر

نشر موقع "روتانا" مقالاً عن مخاطر النوم لأقل من 6 ساعات للشخص البالغ، لأنه يسبب الكثير من الأمراض، كارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين والجلطات القلبية والدماغية، بنسبة أكثر ممن ينامون من 7 إلى 8 ساعات.

ونقلت عن استشاري أمراض واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس في حديث له عبر برنامج "سيدتي" قوله، إن هناك عددا من الدراسات الحديثة تؤكد أن زيادة عدد ساعات النوم، على 8 ساعات تؤثر على معدل عمر الإنسان، وصحة قلبه، وإصابته بالجلطات القلبية والدماغية.

وأضاف أن النوم لساعات طويلة يؤثر أيضا على إدراك الشخص وحالته النفسية والاندفاعية إضافة إلى مشاكل بالجهاز العصبي، لافتا إلى أن غالبية من ينامون لساعات طويلة يعانون مشكلة صحية أو نفسية، ولذا يجب مراجعة طبيب مختص في أمراض واضطرابات النوم".