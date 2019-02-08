من التحقيقات مع منى فاروق وشيما الحاج: "كنا صغيرين والمخرج غرر بنا"

اعترفت كل من الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج أنهما هما بالفعل من كانتا في الفيديو الفاضح المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع "دوت مصر" أن التحقيقات مع منى فاروق وشيما الحاج بدأت بالفعل، وأقرا بارتكابهما ما جاء في الفيديو، وبررا ذلك بأن المخرج قام بالتغرير بهما، وتصويرهما لابتزازهما.

وجاء في الاعترافات أن المخرج هو من طلب منهما الظهور في الفيديو بـ"الشذوذ"، وكشفت إحداهما أن المخرج أحضر شخص أدعى أنه شيخ و2 شهود ونصب عليها مدعيا زواجهما.

وذكر موقع "البشاير" أن منى وشيما أكدا في التحقيقات في نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن الذي ظهر معهما في الفيديو مخرج سينمائي، وعرض عليهما التمثيل معه في أفلام من إخراجه، مشيرتان أن عمرهما لم يكن تخطى 18 عاما أي قُصر، أثناء تصوير الفيديو.

يذكر أنه تم التحفظ على الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، بسبب الفيديو الفاضح، لحين عرضهما على النيابة العامة، يتهمة ارتكاب فعل فاضح، على أن يتم فحص الفيديو لبيان مكان تسجيله.

ونشر موقع صحيفة "اليوم السابع" أن إحدى الممثلتين كشفت أن المخرج طلب منها الحضور إلى إحدى الشقق برفقة الممثلة الثانية، وهى صديقتها، وطلب منهما الرقص، ثم قام بتصويرهما بالهاتف المحمول الخاص به، وبعدها طلب ان يضاجعهما فى نفس الوقت، وممارسة الشذوذ معهما وتصوير ذلك للاحتفاظ به لنفسه.

وكشف مصدر بمباحث الآداب أنه لا يمكن القبض على "المخرج" الذي ظهر في الفيديو الفاضح للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج؛ فالتحريات الأولية ترجح أن الشخص عضو بمجلس النواب ويستلزم رفع الحصانة"، حسب موقع صحيفة "الوطن".

