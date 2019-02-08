قدم لطفلك البيض في عمر مبكر لهذا السبب

عند تقديم بعض الأطعمة للرضيع مثل البيض وزبدة الفول السوداني يساعد ذلك على الوقاية من الحساسية تجاه هذه المأكولات.

وقد حثّت دراسات حديثة على هذا التوجه على خلاف التوصيات القديمة التي كانت توجه بتأخير تقديم البيض.

وتنصح التوصيات الصحية الحديثة بتقديم صفار البيض للطفل مع بداية تناوله للأطعمة الصلبة، أما إذا كان لدى العائلة تاريخ مع الحساسية ضد البيض فالأفضل تأخير تقديمه حتى يبلغ الصغير 12 شهراً.