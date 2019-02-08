الكوماندوز يتجاوز أجواء الخسارة أمام التبلدي

طوى فريق الخرطوم الوطني، صفحة الخسارة الأخيرة أمام هلال الأبيض بثلاثية في الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الثانية، وعاد الكوماندوز للخرطوم وبدأ تحضيراته لمواجهة الأهلي الخرطوم في ديربي العاصمة المحدد له في الرابع عشر من الشهر الجاري، ويسعى المدرب الغاني برنس أوسو لتصحيح الأخطاء وتهيئة اللاعبين للاستحقاقات التي تنتظر الفريق حتى يعود الخرطوم الوطني لطريق الانتصارات، ويحافظ على موقعه في دوري النخبة، وتنتظر الخرطوم مباريات مصيرية حيث يواجه الأهلي الخرطوم في الجولة الثانية عشرة ومن ثم يلاعب الأهلي مروي خارج ملعبه في الأسبوع الثالث عشر ويستقبل الأمل عطبرة في الجولة الأخيرة.
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