وزير الخارجية الكويتى يبحث مع نظيره الأمريكى تعزيز التعاون

استعرض الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الكویتى، الیوم الخمیس، بواشنطن مع وزیر الخارجیة الأمريكى مایك بومبیو العلاقات الاستراتیجیة بین البلدین وسبل الارتقاء بھا على كافة المستویات وفى مختلف المجالات.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن اللقاء تناول كذلك التباحث والتنسیق في عدد من المواضیع المتعلقة بتعزیز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفیلة لمواجھة التحدیات المختلفة على الصعیدین الإقلیمي والدولي فضلا عن مناقشة مجمل القضایا محل الاھتمام المشترك.

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