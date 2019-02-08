نظام غذائي يسبب الإكتئاب.. تعرف عليه

وأشارت الدراسة التي أجريت في جامعة "مانشستر" البريطانية إلى أنّ نقص الأطعمة النباتية في الطعام يتجاوز التأثير على القلب والشرايين والقولون إلى التسبّب في مشاكل مثل الاكتئاب والقلق.
واعتمدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "سيكوسوماتيك ميديسن" على البيانات الصحية والتغذوية لـ 46 ألف شخص، ووجدت أنّه كلما زادت حصة الأطعمة النباتية كالخضار والفواكه والحبوب والمكسرات كلما قل احتمال إصابة الإنسان بالاكتئاب.
ولاحظ فريق البحث أنّه كلما زادت حصة الأطعمة الغنية بالألياف وقلّ استهلاك السكر المكرّر والأكلات السريعة الغنية بالدهون كلما تحسنت الصحة النفسية وقلت احتمالات الإصابة بالاكتئاب والقلق والضغوط.
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