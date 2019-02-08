تطورات جديدة حول التحقيقات في الإحتجاجات بالسودان

قال رئيس لجنة التحقيق في الأحداث بالنيابة العامة، عامر محمد ابراهيم، أن النيابة احرزت تقدما ملحوظا في التحقيقات بشأن الاحداث التي وقعت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وناشدت النيابة المواطنيين بالتعاون معها والادلاء باية معلومات أو افادات حول هذه الاحداث حتى تتمكن من اكمال التحقيقات في اسرع وقت.

واشار عامر الى أن النائب العام في السودان، وجه بتطبيق مبدأ حماية الشهود المبلغين، من خلال قانون الاجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان ذات الشأن الجنائي.

واوضح بان الشاهد الذي يدلي بشهادته امام النيابة يتم التحفظ على هويته ولايذكر اسمه وعنوانه خلال يومية التحقيق، وتؤخذ اقواله على اليمين وتقدم الى المحاكمة، وتوفير منزل آمن اذا اقتضى الأمر.