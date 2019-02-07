تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي للتعاملات النقدية والشيكات.. ملخص تعاملات الأسبوع

إرتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس في ختام تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم، مقارنة مع يوم الأربعاء للتعاملات النقدية والشيكات.

يوم الخميس 7 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 78.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الاربعاء 6 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 77.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.95 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 77.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الإثنين 4 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 76.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأحد 3 فبراير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 62.50 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.65 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الخميس 31 يناير 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 62.75 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.75 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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