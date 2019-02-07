الخرطوم.. بوادر أزمة في البنزين والنفط تؤكد انسياب المنتجات البترولية

اصطفت عشرات المركبات أمام بعض محطات الوقود للتزود بالبنزين بعد تجدد الأزمة مرة أخرى في العاصمة الخرطوم.

وكشفت جولة لـ(باج نيوز) يوم (الخميس) عن وقوف عشرات المركبات أمام محطات الوقود للبحث عن البنزين في وقت أغلقت محطات أخرى أبوابها.

وأبدى عدد من أصحاب المركبات استيائهم من تجدد الأزمة مرة أخرى، وفي أوقات متقاربة، متهمين الجهات الاقتصادية في عدم إيجاد حلول جذرية.

إلا أن وزارة وزارة النفط والغاز والمعادن أكدت اهتمامها المتواصل وحرصها التام على انسياب المنتجات البترولية والعمل على توفيرها قبل وقتٍ كافٍ من خلال جدولة وصول بواخر الوقود على مدى زمني طويل ، بالإضافة إلى متابعة استمرار عمليات التكرير بمصفاة الخرطوم .

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم تحصلت (باج نيوز) على نسخةٍ منه إلى أن انسياب تدفق المنتجات البتروليه في تحسن مضطرد وذلك على ضوء حزمة من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتضامن مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ويعاني السودان من تجدد أزمات الخبز والطحين والوقود والأوراق النقدية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 60 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.

الخرطوم: باج نيوز

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