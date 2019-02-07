مسؤول سوداني: إصابات ناجمة عن "آلة صلبة" سببت وفاة معلم في الحجز

قال رئيس لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني، اليوم الخميس، إن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن المعلم السوداني أحمد الخير توفي جراء “إصابات مختلفة في جسمه بآلة صلبة مرنة”، بعد احتجازه عقب احتجاجات.

وذكر التقرير أنه لم يتم العثور على أي سموم في جثة المعلم؛ وكان مسؤولون قد ذكروا في البداية أن المعلم توفي نتيجة تسمم غذائي.

وكانت النيابة العامة السودانية قد أشارت إلى أن المدرس أحمد الخير الذي توفي أثناء احتجازه لدى الأجهزة الأمنية مات تحت التعذيب.

ويذكر أن السودان قد شكل لجنة تحقيق في ولاية كسلا، مكونة من جهاز الأمن برئاسة الفريق عبد العزيز عبد الله بخيت، للتحقيق في وفاة المعلم أحمد الخير، داخل حراسات الأمن “بخشم القربة”؛ وذلك بحسب صحيفة “السوداني”.

وقال والي كسلا، آدم جماع، في تصريحات صحفية عقب لقائه باللجنة، إنه من باب الاستشعار بالمسؤولية من قبل الجهاز، وإحقاقاً للحق كون اللجنة للتحري في أمر وفاة المعلم، إلى جانب إبراز الحقيقة للشعب السوداني في واحدة من القضايا التي شغلت الأمة، الأمر الذي ترتبت عليه بعض الروايات.

بدوره، أوضح ممثل نقيب المحامين بولاية كسلا، محمد سيد أحمد، أن تكوين اللجنة ومباشرة مهامها يمثل تأكيداً لمبدأ سيادة القانون، وأنه لا أحد فوق القانون، معربا عن تمنياته أن تتوصل اللجنة إلى مبتغاها، وكشف كل الحقائق وتمليكها للمواطنين لمعرفة حقيقة ما جرى، وما تم من إجراءات حتى لا يدان أي شخص أو يحاسب دون أن تكشف التحقيقات عن أي مسؤوليات.

وتشهد مختلف المدن السودانية، وخاصة العاصمة الخرطوم، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مظاهرات مستمرة تطالب برحيل حكومة الرئيس السوداني عمر البشير.

وفيما قالت مصادر رسمية أن عدد القتلى في الاحتجاجات وصل إلى 30 شخصا، قالت مصادر غير رسمية أن الرقم تجاوز الخمسين.