قال رئيس لجنة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، للتحقيق في حادثة مقتل المعلم “أحمد الخير”، الفريق عبدالعزيز عبدالله، إن قيادة جهاز الأمن لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في الحادثة.
وباشرت اللجنة المكلفة بالتحقيق، يوم الخميس، أعمالها واجتماعاتها بولاية كسلا.
وأوضح عبدالله أن اللجنة استمعت خلال زيارتها إلى ولاية القضارف، إلى الكوادر الطبية التي شرّحت جثة المعلم القتيل، كما استمعت إلى عدد من الشهود.
واستجوبت اللجنة بمحلية خشم القربة كل أفراد وضباط الأمن بمكتب القربة، واستمعت إلى عدد من الشهادات خارج أسوار مكاتب الأمن.
وقال رئيس اللجنة، إن كل الأقوال كانت مصحوبة باليمين .وأوضح أنهم سيواصلون عملهم بكسلا، وسيُرفع التقرير النهائي إلى قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني .
كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الأمن: سنحاسب المتورطين في مقتل المعلم أحمد الخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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