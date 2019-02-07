السجن في مواجهة لاعب كرة اغتصب عدد من الاطفال ببري…

شهاب محمد - الخرطوم - السجن الخليج 365: أوقعت محكمة شؤون الأسرة والطفل أمس، عقوبة السجن (5) سنوات على لاعب كرة متهم باغتصاب عدد من الأطفال بضاحية بري، استناداً على الطعن المقدم للمحكمة العليا من قبل الدفاع حول العقوبة الصادرة والمؤيدة من محكمتي الموضوع والاستئناف، وجاء القرار بالعقوبة أعلاه بناءً على ما ورد في مذكرة الطعن التي أكدت عدم وجود بينات كافية لإدانة المتهم وتوقيع عقوبة الإعدام.

ويذكر في التفاصيل أن المحكمة العليا أعادت ملف لاعب الكرة المدان بالاغتصاب والاتجار بالأطفال ببري، لمحكمة الموضوع لسماع بينات إضافية في القضية، بعد أن تقدم الدفاع بطعن في القرار الصادر بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً، ومن بينها قرص صلب يحتوي على صور للضحايا الذين تم استدراجهم من قبل المتهم لابتزازهم بها، بالإضافة لإفادة الشهود ومن بينهم ضحايا أفادوا بأن المتهم اعتدى عليهم وهددهم، بالإضافة لأخذهم لآخرين وأخذه المال مقابل ذلك، وبعد إعادة الملف لمحكمة الموضوع توصلت المحكمة لعدم وجود بينة وقضت بالعقوبة سالفة الذكر.

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