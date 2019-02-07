سعاد الكارب .. هل (تكرب ) تسعيرة الدواء؟….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

القرار الرئاسي الذي صدر أمس بتكليف وزيرة الدولة بالصحة الفريق دكتورة سعاد الكارب بالإشراف على الصندوق القومي للإمدادات والمجلس القومي للأدوية والسموم بعد أن كانا تحت إشراف وزير الصحة الاتحادي ينظر إليه مراقبون نظرة إيجابية من منطلق التخصصية التي تتمتع بها المشرفة الجديدة ،إضافة إلى أن التغيير في حد ذاته أمر إيجابي.. فحتى وقت قريب كان (الدواء) محصنًا من الفوضى التي تمسك بخناق كل شئ حيث كانت الدولة تتعامل مع ملف الأدوية وفق السعر التأشيري للدولار الذي كان بقيمة 8.5 حسب بنك السودان ، إلا أنه وفي 18 يناير من العام الماضي اعتمد المركزي سعرًا تأشيريًّا جديدًا للدولار حين اعتمد 18 جنيهًا، ثم عاد ورفع السعر التأشيري مجددًا إلى 30 جنيهًا بعد وقت وجيز مما جعل الدواء يبدو سلعة كغيرها من السلع الأخرى رغم أهميته وحيويته لارتباطه بحياة الناس. كثير من المراقبين أرجع تفلت أسعار الأدوية إلى سوء إدارة مؤسسات الدواء رغم تفلت أسعار العملة الأجنبية نفسها ..

حيثيات القرار

بعيدًا عن النظرة المجردة المتفائلة من قبل الشارع بتكليف (سعادتو) سعاد بالإشراف على أكبر مؤسستين دوائيتين … وضعت الصيحة (القرار) على منضدة تشريح المختصين في القطاع الدوائي لسبر أغوار التكليف ودلالاته وانعكاساته المتوقعة على الوفرة والجودة والسعر ، بداية يقول وزير الصحة بولاية الخرطوم الأسبق ومدير الإمدادات الأسبق ومؤسس مجلس الأدوية والسموم الخبير الصيدلاني دكتور بابكر عبد السلام في حديثه لـ( الصيحة ) إنه في الغالب يتم تكليف وزير الدولة بملفات معينة ومن ثم فقد خص القرار الرئاسي الفريق سعاد الكارب مباشرة بأن تكون مسئولة من المؤسستين بجانب أي تكليف اتحادي آخر يعهد إليها، واصفًا القرار بالخطوة الجيدة (بمعنى الكلمة) حسب تعبيره باعتبار أن الكارب لديها معلومات هائلة وهي متحمسة أكثر للصناعة المحلية ، مضيفًا أن هذا لا يلغي تكليفها بأي مهام أخرى. وتوقع بابكر أن يفضي تكليف الكارب إلى انضباط المؤسستين حاثا إياها على التأكد من الأرقام التي تأتي من المؤسستين لأن الأرقام الخاطئة تفضي إلى نتائج خاطئة خاصة المتعلقة بالمديونية والوفرة وأردف بقوله: (توجد مغالطات في الأرقام وأعتقد أن الكارب ستنهي اللف والدوران الحاصل في الإدارات دي). مبرر آخر ساقه دكتور بابكر لنزع الملف من يد الوزير شخصيًّا وتكليف وزير الدولة الكارب إذ يرى أن الوزير لا يمكن أن يشرف على كل الملفات وبالتالي لابد من توزيع بعض الملفات لأشخاص ذوي صلة.

أسعار خرافية

رئيس اتحاد الصيادلة، دكتور صلاح إبراهيم، له رأي قريب من سابقه عندما استفسرته “الصيحة عما إذا كان القرار الرئاسي سيسهم بصور إيجابية في تخفيض أسعار الدواء التي أصبحت خرافية وفي غير متناول أيدي عامة الشعب ؟ فأجاب بـقوله : (لاهذا ولا ذاك، ولا توجد علاقة مباشرة فأسعار الأدوية متعلقة بأسعار الصرف ) ولكن صلاح عاد وقال إن المشرفة الجديدة (الكارب) يمكن أن تكون أكثر تفهما وبالنسبة لهم فالأفضل أن يكون المسئول من المؤسسات الدوائية صيدلانيًّا وبالتالي سينعكس ذلك إيجابًا على تنظيم المهنة وتحتاج إلى وقت كبير لتفهم.

رفض تعليق

أما مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية، دكتور جمال خلف الله ، فقد امتنع عن التعليق حين سألته الصيحة إن كان تكليف الكارب ذا صلة بتصحيح بعض الأخطاء الإدارية سواء في الإشراف العام داخل المؤسستين المعنيتين- الإمدادات والمجلس القومي للأدوية والسموم- وإنعكاسات المشرفة الجديدة على ضبط أسعار الأدوية. وفي السياق رفض الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، دكتور زين العابدين الفحل، بدوره الرد على اتصال الصيحة رغم إرسالنا رسالة تنبيه له .عوضًا عن الإثنين فقد تحدث للصيحة مسئول صيدلاني – فضل حجب اسمه –أشار إلى أن أي مؤسسة حكومية مستقلة لديها وزير يشرف عليها وقد كان وزير الصحة الإتحادي مشرفًا على المؤسستين مضيفًا بأن الإشراف الآن انتقل لوزير الدولة منوها أن هذه مسألة متعلقة بالوزراء فقط ولن تتأثر أي من المؤسستين بذلك التغيير.

ملف كبير

(أسعار الدواء ملف كبير مرتبط بكمية الأدوية المسجلة والمسائل الاقتصادية للبلاد ولكن أعتقد أن الفريق دكتور سعاد ستتصرف فيها بصورة مهنية فالأدوية يجب أن تصنف ويعاد تسعيرها على هذا الأساس بغض النظر عن قيمة الدولار ).الحديث بين القوسين عبارة عن تصريح لمتخصص في المجال الدوائي طلب حجم إسمه .

تراكم خبرات

بالعودة لوزير الدولة بالصحة دكتورة سعاد الكارب نشيرة سيرتها إلى نيلها دكتوراة في الصيدلة ، وأنها جاءت إلى وزارة الصحة من السلاح الطبي وتحمل رتبة فريق وعملت كثيرًا في الصناعة الدوائية وهي عميد كلية الصيدلة بجامعة كرري التقنية وتشير خبرتها التراكمية في المجال إلى أنها مؤهلة للقيام بمهمتها الإشرافية الجديدة بحكم تقلدها مناصب في الجيش بجانب تأهلها أكاديميا إذ تحمل درجة الدكتوراة حسب خبراء صيدلانيين استطلعتهم “الصيحة” .