الخرطوم ووسطاء دارفور.. حرص يتجدد على استكمال مسار للسلام…

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليوم:

تقول قرائن الأحوال أن المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة استمرت لفترة طويلة .. وعقدت جولات تفاوض كثيرة بين الطرفين وانفض سامر هذه المنابر دون التوصل الى اتفاق بين الطرفين يقود إلى إرساء سلام واستقرار كما أن لقاءات شبيهة جرت فى برلين إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود. الآن نشطت الوساطة إلى لقاء مرتقب بين الحكومة ووسطاء سلام دارفور وأمس الأول كشفت الحكومة عن ترتيبات لعقد لقاء يجمعها مع وسطاء سلام دارفور (الوساطة الإفريقية والقطرية ) لتحديد موقف مفاوضات السلام فى الإقليم فى وقت أكدت فيه الحكومة حرصهاعلى استكمال سلام دارفور عبر قنوات الحوار الجاد .

تمسك الخرطوم

الخرطوم أكدت تمسكها باتباع قنوات الحوار السلمى لإقناع متمردي دارفور للانضمام للسلام، ونوهت بأنه يجب توضيح موقف سلام دارفور ولا سيما بعد انسحاب حركتى العدل والمساواة ومناوى من الجولة التى كان المقرر انعقادها منتصف يناير الماضى ، وتقول حيثيات الجولات التفاوضية بين الطرفين أن آخر مبادرة للجمع بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة جاءت بترتيب من الحكومة الألمانية والوساطة الإفريقية في العاصمة الألمانية برلين في الأسبوع الأول من ديسمبر من العام الماضي حين وقعت الخرطوم واثنتان من الحركات المسلحة في دارفور بالعاصمة الألمانية على اتفاقية “ما قبل التفاوض” وسط حضور دولي واسع، تمهيدًا للانتقال إلى إبرام اتفاق بوقف العدائيات قبيل الشروع في مفاوضات رسمية.

خطوة طبيعية

( الدعوة التى تفضلت بها الحكومة هى مسار طبيعى لتحقيق السلام الشامل فى البلاد *هكذا يرى الناطق الرسمى لـ(حركة دبجو) أحمد عبد المجيد الذي تحدث لـ”الصيحة” أمس قبل أن يطالبها بضرورة الوقوف على الموقف الحقيقى للحركات الرافضة للسلام والتى وقعت بالأحرف الأولى فى برلين على التفاوض مبينًا أنه لا مبرر للتأخير ولابد من استيضاح الموقف بالنسبة لهذه المجموعات. ويضيف عبد المجيد أن هنالك مسائل كثيرة تهم الداخل السودانى لذا فإن خطوة الخرطوم الأخيرة تعد خطوة طبيعية قامت بها الحكومة فى إطار تحريك الملف ، متوقعًا انعقاد المفاوضات والتي قال إنه في ضوئها ستتضح كثير من المواقف التى يتوارى خلفها الممانعون مبينًا أن التوقيع على الأحرف الأولى كان بمثابة إذعان لهذه المجموعات بقناعة أن المرجعية هى الدوحة .

تعليق نفاوض

ويضيف عبد المجيد أنه كان من المفترض أن يبدأ استئناف التفاوض فى منتصف يناير الماضى إلا أن تعليقها جاء بناءً على رؤية الحركات التى تعتقد أن المظاهرات ستسهم فى إحداث واقع جديد سيتشكل في الساحة السياسية ، وحول توقعاته باستئناف المفاوضات من جديد ، أجاب عبد المجيد بقوله :(أتوقع ذلك) مبينًا أن حالة الاحتقان فى الداخل تعد بمثابة مظاهر هي الآن فى طريقها إلى زوال وأن الأمور فى طريقها إلى السكون وأن ذلك يمثل إشارة للممانعين أن يبدأوا فى التفاوض مشيرًا إلى أن دارفور لم تؤيد ما جرى من مظاهرات لذا فإن الطريق مفتوح لهذه الحركات للتفاوض ،مؤكدًا أن الدوحة هى المنبر وهى المرجعية قبل أن يشير إلى الملفات المطروحة في التفاوض والتي تتمثل في حقوق الإنسان والحريات والعدالة والمصالحة وتقاسم الثروة والسلطة والعودة الطبيعية والترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين .

دعوة مفتوحة

ومضى عبد المجيد قائلاً إن الدعوة للسلام لكل حملة السلاح مفتوحة مشيرًا إلى حديث رئيس الجمهورية عند زيارته ولاية جنوب كردفان بإعلانه وقف إطلاق النار بجبال النوبة والنيل الأزرق بشكل مفتوح مبينًا أن الحكومة فتحت أكثرمن منبر للتفاوض والحوار وأعلنت وقف إطلاق النار دون تحديد أجل معين كما فى السابق .

تاجيل المفاوضات

لا تفاؤل

من جانبه أبدى المحلل السياسى، بروفيسور حسن الساعورى، عدم تفاؤله بنجاح جولة التفاوض القادمة بين الخرطوم وحركات دارفور حين أشار لـ(الصيحة) بقوله :(لا أتوقع استئناف المفاوضات فى القريب)مضيفًا إن ما يحدث فى الشارع من احتجاجات يوحي للمعارضة المسلحة أن النظام يوشك على السقوط لذلك فإنها ترى أنه لا داعى للتحاور معه وبالتالى فإنهم يعمدون على تأجيل الامرو ختم الساعورى حديثه بالقول :(لا أتوقع استئناف الجولة إلا بعد إنجلاء موقف الشارع السودانى).