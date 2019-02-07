الأمل عطبرة: قرار اتحاد الكرة سيؤدي إلى انفلات أمني

كشف نادي الأمل عطبرة عن مؤامرة يتعرّض لها من قبل اتحاد كرة القدم السوداني بعد القرار الذي صدر اليوم”الخميس” بحرمانه من الجماهير في مباراة هلال الأبيض المرتقبة ببطولة الدوري الممتاز.
وقال رئيس الأمل عطبرة جمال حسن سعيد، إنهم أخطروا الجهات الأمنية بالولاية أن القرار سيؤدي إلى انفلات أمني، وإنهم غير مسؤولين منه.
وأبدى جمال حسن سعيد استغرابه لقرار الاتحاد العام لكرة القدم الذي صدر قبل”24″ ساعة من المباراة.
وأضاف الغرض واضح، وأعتقد أن هناك أعضاء في مجلس الادارة يريدون منع جماهيرنا من تشجيع اللاعبين في مباراة هلال الأبيض”.
وأكّد جمال حسن سعيد أن هناك من يريد أن يسلب الأمل عطبرة حقه في الاستئناف، موضحًا أنهم سيعلمون على تحقيق الفوز لتمضي مسيرة الأمل رغم كيد الكائدين.
يذكر أن الأمل سيستقبل هلال الأبيض بعد غدٍ”السبت” في بطولة الدوري الممتاز.
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