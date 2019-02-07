في قضية حي الدناقلة الاتهام يطالب بتقرير طبي معد من لجنة طبية

اعترض د.”عادل عبد الغني” ممثل الاتهام في قضية المتهم بقتل والديه ذبحاً، بحي الدناقلة بحري، اعترض على التقرير المقدم من دفاع المتهم، والذي يوضح أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، لجهة أن التقرير لم يعد بواسطة لجنة من الأطباء، وعليه أمرت المحكمة برفع الجلسة لحين إشعار آخر.

ويذكر في تفاصيل الحادثة أن بلاغاً دون بقسم الشرطة ببحري، أفاد بأن مجهولين دخلا على والديه في غيابه عقب صلاة التراويح بغرض سرقة سيارة والده، وطلبا مفتاح السيارة، وعندما أبدى الفقيد مقاومة، اعتديا عليه بساطور مما أدى إلى فصل رأسه عن جسده، كما سددا عدة طعنات لزوجته التي توفيت أثناء إسعافها للمستشفى، وتمكنت مباحث ولاية الخرطوم، من القبض على نجل المجني عليهما، وبعد اكتمال إجراءات التحري، أحيل الملف للمحكمة، وطالب الدفاع بعرض المتهم على الكشف الطبي لمعاناته من حالة اضطرابات نفسية، وعليه تم إرساله لمستشفى “عبد العال الإدريسي” وقدم تقرير بحالته، إلا أن الاتهام اعترض على التقرير، وحددت جلسة أخرى لحين استشفاء المتهم.