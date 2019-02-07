وأضافت سمية أن المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات سيكون مختصا بما يقرره المشروع مع إشراك كل الجهات ذات الصلة ومنظمة اليونسكو مؤكدة دعمها اللامحدود لهذا المشروع.من جهتهم أكد المجتمعون على بداية قوية للمشروع وبنائه على أساس متين وبذل الجهود، معددون المبادرات التي تمت من بعض الجهات ودعوا لاستكتاب علماء وخبراء السودان والاستفادة منهم بالإضافة إلى الموسوعات العلميةواشاروا للربط الشبكي بين فريق العمل بروح الفريق الواحد لعكس صورة السودان المشرقة للعالم الخارجي، واعربوا عن سعادتهم لرعاية الوزارة للمشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة السياحة تجتمع مع الفريق الوطني لرقمنة التراث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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