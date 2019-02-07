موجز "السودان 365".. الاعتقالات تسيطر على تظاهرات الخرطوم

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الأمن السوداني يعتقل ثلاث صحافيات بالخرطوم

اعتقلت قوات الأمن السودانية، اليوم الخميس ثلاثة صحفيات خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان، إن الصحفيات المعتقلات هن، رشان أوشي، إيمان حمد النيل، امنيات محمد علي، تم اعتراضهن اثناء تغطية الاحتجاجات.

ويأتي اعتقال الصحفيات بعد ساعات من توجيهات الرئيس السوداني، عمر البشير، بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين.

ويعتقل جهاز الامن السوداني، ١٦صحافيا منذ اكثر من ثلاثة أسابيع، ويرفض لمحاميهم وذويهم بزيارتهم.

الشرطة تفرق تظاهرة وسط الخرطوم

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرة حاشدة، بعد ظهر اليوم الخميس، للتنديد بتدني مستوى المعيشة والمطالبة بإسقاط النظام.

وتصدت قوات الشرطة السودانية، للتظاهرة، وفرقت المحتجين بعد إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

اعتقال العشرات من المتظاهرين في تظاهرات بالخرطوم

شن الأمن السوداني، حملة اعتقالات واسعة وسط المتظاهرين، واحتجز العشرات منهم في محيط الخرطوم التي شهدت احتجاجات دعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة.

وقال شهود عيان لـ"السودان ٣٦٥"، أن قوات الأمن اتخذت من موقف موصلات (ابوجنزير) نقطة لجمع المعتقلين قبل ترحيلهم إلى مباني الجهاز.

وأضاف أن أعداد المعتقلين من الشباب والشابات تتجاوز المائة.

اعتقال الصحفية رشان اوشي بموكب الخرطوم

عقب اندلاع تظاهرات اليوم 7 فبرابر اعتقلت جهاز الامن السودانية، الصحفية رشان أوشي ، وذلك أثناء تغطيتها للمظاهرات بوسط الخرطوم.

وتظاهر آلاف السودانيين اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم، مطاليبن برحيل البشير ونظامه فوراً، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها تجمع المهنيين السودانيين للتظاهر في مواكب السودان.

وهتف المتظاهرون بشعارات منددة للنظام، ورددوا هتاف "يا العنصري المغرور.. كل البلد دارفور"تسقط تسقط".

جوبا: السودان لديه خبرة في عمليات جمع الفرقاء

أكد سفير جنوب السودان بالخرطوم، السفير ميان دوت، أن السودان لديه خبرة في عمليات جمع الفرقاء والحوار ويمكنه أن يلعب دوراً إيجابياً في استقرار القارة الأفريقية، وقال دوت إن السودان لديه تجارب في قضايا الحوار وتحقيق السلام.

وأشار الي جهود الخرطوم لجمع الأطراف وتحقيق السلام بجنوب السودان بتفويض من الإيقاد، مبيناً أن تحقيق السلام بدولة أفريقيا الوسطى يهم كل الدول الحدودية معها، وأشاد بجهود الحكومة السودانية في جمع وتحقيق السلام بهذا البلد.

ونوه دوت إلى أن جنوب السودان لديه أهم ولايتين حدوديتين مع أفريقيا الوسطى (تمبرا وراجا)، مؤكداً أن الاستقرار بأفريقيا الوسطى سيصب في الاستقرار الإقليمي ودول البحيرات العظمى.

"نورهان" المصرية تُثير ازمة في السودان

أعلنت قناة أنغام عن ظهور الممثلة المصرية نورهان من خلال شاشتها في شهر رمضان عبر تقديم برنامج حواري، هذا الإعلان خلق جدلاً واسعاً في الاوساط الاعلامية وأثيرت العديد من التساؤلات حوله.

وحول أسباب اختيار ممثلة مصرية لتقديم برنامج لتقديم برنامج حواري يستضيف ضيوفاً سودانيين ويعرض على شاشة سودانية.

فنورهان ممثلة مصرية بدأ مشوارها الفني مبكراً في العام 1994 حينما شاهدها المخرج عبدالعزيز السكري، ورشحها للمشاركة في مسلسل الساحر الذي عرض في رمضان انذاك.

سطع نجمها من خلال عدد من الأعمال التي شاركت فيها ، أبرزها مسلسل عائلة الحاج متولي و العصيان .

المدير العام لقناة أنغام الفضائية خلف الله عبد المنعم، قال عن أسباب اختيارهم لنورهان لتقديم برنامج على شاشتهم في رمضان.

فأجاب قائلاً :”درجنا للتفاعل مع الأشقاء في كل الدول العربية فنحن ننضوي تحت راية اتحاد اذاعات الدول العربية ومصر والسودان بلدين تجمع بينهما علاقة خاصة جداً”.

البلدين كانت بينهم الكثير من العلاقات الثقافية والإعلامية وكثير من أبنائنا في الإذاعات والتلفزيونات والصحافة درسوا في مصر وتدربوا في مصر

ونحن لا ننظر لمصر كدولة أجنبية فهي دولة شقيقة وتربطنا بها وبشعبها أواصر خاصة”

ويضيف خلف الله : “لم نحضر نورهان الى السودان لأفضلية تتمتع بها على المذيعات السودانيات أو لأننا لا نملك كوادر إعلامية جيدة لكننا نرى أن المذيعة السودانية والمصرية هم أشقاء “.

ويؤكد خلف الله أن خلق التفاعل بين الشعبين هو الهدف ويواصل :” نريد خلق نوع من التفاعل بين المذيعين هنا وهناك بدليل أننا في قناة أنغام أنتجنا عدد من البرامج الرمضانية في سنوات فائتة