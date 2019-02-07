الاتحاد الأفريقي يدعو الفرقاء الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام

دعا مفوض السلم والأمن بالإتحاد الأفريقي، بالإتحاد الإفريقي، السفير إسماعيل شرقي، الفرقاء في افريقا الوسطى( الحكومة، المعارضة) الى الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الموقع بالعاصمة الخرطوم.

وقال شرقي، ان السودان لعب دورا كبيرا في تحقيق السلام بافريقيا الوسطى وجنوب السودان.

ووقع أطراف النزاع بافريقيا الوسطى مطلع الأسبوع الجاري على اتفاق سلام بالأحرف الأولى استضافته الخرطوم برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.