ورشة حول العلامات التأمينية لفئات العملة الجديدة

تنظم الإدارة العامة للإصدار ببنك السودان المركزي في إطار الحملة التوعوية بالعلامات التأمينية للفئات الورقية الجديدة الـ 100 و200، ورشة عمل للعاملين في الجهاز المصرفي بولاية الخرطوم والخزينة المركزية، باتحاد المصارف السوداني. وتشتمل الورشة على ثلاث أوراق، الورقة الأولى عن طباعة العملة في السودان، والورقة الثانية حول العلامات التأمينية للفئات الورقية الجديدة وأهميتها في كشف التزييف، والورقة الثالثة حول الأساليب الحديثة في كشف التزييف من المنظور الجنائي.

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